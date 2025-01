Stipendi statali stop agli aumenti per 23 milioni di dipendenti | cosa cambia

Quifinanza.it - Stipendi statali, stop agli aumenti per 2,3 milioni di dipendenti: cosa cambia

Leggi su Quifinanza.it

Martedì 14 gennaio, un’importante spaccatura sindacale ha bloccato il tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto del personale sanitario pubblico, segnando un punto di stallo che si estende anchealtri settori della Pubblica Amministrazione (PA). Le difficoltà continuano, e oltre cinque miliardi di euro che erano stati destinatisalariali deipubblici per il periodo 2025-2027 ora restano fermi nelle casse dello Stato, in attesa di una soluzione.Le ragioni dellodeglipubbliciL’accordo suglideglipromessi aipubblici non si è raggiunto perché i sindacati (Cgil, Uil e Nursing Up) hanno contestato e rifiutato le proposte avanzate dal Governo, ritenendole inadeguate e insufficienti rispetto alle necessità dei lavoratori, soprattutto in un periodo in cui i costi della vita sono aumentati notevolmente.