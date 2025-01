Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Elkann vuole fa l’americano: teme i dazi, vede Trump e investe negli Stati Uniti. “Condivido il suo impegno per industria auto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Makegreat again. Come era chiaro fin dalle primissime battute del post Tavares, Johnsi concentra sugli Usa per rilanciare la casamobilistica e,ndo i, corre subito a bussare alla Casa Bianca. Le vendite globali del 2024, del resto, hanno risentito in particolare del pessimo andamento, mercato chiave per l’azienda, e così il presidente del gruppo – ora a capo del comitato ad interim che gestisce la transizione verso il prossimo amministratore delegato – muove le sue pedine in America.scorsi giorni,ha visto Donaldalmeno due volte e oraprende l’iniziativa annunciando investimentiUsa. Una mossa chiara in vista della possibilità che il nuovo inquilino della Casa Bianca impongasulleassemblate all’estero.