Ilgiornaleditalia.it - Sordità profonda, nuova tecnica chirurgica robotica al Martini di Torino

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Prima applicazione in Italia in ambito otologico pediatrico in 6 neonati con meno di un anno di vita Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - Unadi chirurgiaotologica di precisione, applicata per la prima volta in ambito pediatrico in Italia all’ospedaledi