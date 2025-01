Ilnapolista.it - Skriniar andrà al Fenerbahçe, decisiva la telefonata con Mourinho (Schira)

Milan, in uscita dal Psg, era richiesto da diversi club europei, tra cui il Napoli. Ma a quanto pare lo slovacco ha deciso di accettare la proposta del, club turco allenato da JoseallaconL’esperto di mercato Fabrizio Romano scrive su X:Ilha raggiunto un accordo per ingaggiare Milan Škriniar, superando la concorrenza di più di tre club. Non arriverà in prestito, come invece era stato proposto da altri club. Oggiè atteso a Istanbul.agree deal in principle to sign Milan Škriniar and winning the race over more than 3 clubs!Verbal agreement to sign the player on permanent deal, not loan as offered by other clubs.Škriniar, expected to be in Istanbul today as @yagosabuncuoglu reports.