Siri Rischioso delegare troppe funzioni all’algoritmo

ROMA (ITALPRESS) – “Perché non mi piaccio? Perché non mi fido dei politici? Perché non siamo felici? Perché molti giudici non sono imparziali?”. Sono solo alcuni dei quesiti cui Armando, consigliere economico del vicepremier Matteo Salvini ed ex sottosegretario ai Trasporti, prova a dare un proprio punto di vista nel suo ultimo libro, intitolato “A tutto c’è un perché. Le 99 risposte che l’intelligenza artificiale non ti può dare”. L’esponente leghista, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress, parte dal libro per tracciare una sua visione a tutto tondo non solo dell’impatto dell’intelligenza artificiale sull’essere umano, ma anche della stretta attualità come il bis di Donald Trump alla Casa Bianca. “Per un giovane di 15, 16, 17 anni l’intelligenza artificiale è un modo abbastanza facile per risolvere i problemi – spiega-, mentre un uomo un po’ più adulto la vede con più inquietudine: nessuna macchina può essere intelligente ma solo efficiente, quindi c’è già un equivoco di base, ovvero voler consegnare all’esterno facoltà esclusive all’essere umano”.