Sinner-de Minaur oggi in tv, Australian Open 2025: orario, canale, streaming

Jannikcontro Alex de, e dieci. Tanti, infatto, saranno domani mattina i confronti che avranno visto opposti l’italiano e l’o. E, in tutte e nove le occasioni passate, ha sempre vinto l’attuale numero 1 del mondo.Vero, siamo a Melbourne, e vero, qui il padrone di casa si esalta. Altrettanto vero, però, che insegna molto anche il precedente del 2022, in cui Jannik ci mise tre set a imporre la propria superiorità. Chiaramente questa sarà una lotta differente, ma è evidente come l’azzurro sia il favorito anche contro la folla della Rod Laver Arena, in quest’occasione tutta schierata a favore dell’ultimo suo uomo rimasto in tabellone. C’è l’occasione della seconda semifinale consecutiva a Melbourne, la quinta negli ultimi sette Slam disputati.Il match tra Jannike Alex desarà quello della sessione serale sulla Rod Laver Arena, alle ore 9:30.