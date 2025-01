Inter-news.it - Simoni avrebbe compiuto 86 anni, l’Inter lo ricorda così

Gigioggi 86, squadra di cui è stato allenatore, lo hato con estremo affetto.LA STORIA – Gigiè parte integrante della storia delnon solo per la stagione trascorsa con il club nerazzurro, ma anche per il ricordo che ha lasciato nei tifosi. Nell’annata 1997-1998, l’ex tecnico italiano ha ottenuto la vittoria della Coppa UEFA, posizionandosi al secondo posto in campionato alle spalle della Juventus tra le tante polemiche relative al contatto Ronaldo-Iuliano non fischiato dal direttore di gara Piero Ceccarini.Giginel cuore dei tifosi:lo celebraIL MESSAGGIO – Oggi, Gigi86, il cui legame con l’ex allenatore italiano non si è mai spezzato, lo hato sul suo account X.