Shpendi testimonial al liceo Righi

Ilscientificova in gol con la scienza grazie ai contributi del dottor Mirco Lo Presti, dirigente medico presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e al calciatore del Cavalluccio Cristian. L’inedito mix di discipline sta continuando a suscitare grande interesse tra gli studenti delle classi terze impegnati nel programma nazionale di eccellenza ‘Biologia con curvatura biomedica’. Anche quest’anno infatti questo percorso di potenziamento e orientamento ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire temi legati alla salute e alla medicina, grazie alla collaborazione con il personale medico dell’Ordine di Forlì Cesena. Nei mesi di dicembre e gennaio gli studenti hanno concentrato l’attenzione sull’apparato muscoloscheletrico e il 20 gennaio, durante una lezione molto partecipata, Lo Presti ha approfondito il tema invitando come ospite speciale il calciatore del Cesena, Cristian, per una riflessione diretta sui traumi nello sport, la loro valutazione e il trattamento riabilitativo.