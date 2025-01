Fanpage.it - Shelton: “Sono scioccato da come ci hanno trattato agli Australian Open. Ho visto cose imbarazzanti”

Bensfiderà Jannik Sinner in semifinale degli2025 dopo aver battuto Lorenzo Sonego. In conferenza post vittoria, il 22enne americano si è sfogato su un aspetto che ritiene "non casuale": "Chi ci intervista dovrebbe aiutarci e invece hoe affrontato interviste imbarazzanti e irrispettose. Molta negatività. penso che sia qualcosa che debba cambiare"