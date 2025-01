Oasport.it - Shelton pittoresco: tra flessioni e bicipiti mostrati a Sonego

Lorenzonon ce l’ha fatta nei quarti di finale degli Australian Open 2025. Il coraggioso tennista piemontese è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto di Ben, a segno sullo score di 6-4 7-5 4-6 7-6 (4). Una partita molto lottata, durata quasi 4 ore di gioco, in cui Sonny ha gettato come al solito il cuore oltre l’ostacolo, ma alla fine nei punti importanti ha giocato meglio l’americano.Unosopra le righe in tutto e per tutto nel corso della sfida. Urla a perdifiato ad accompagnare anche gli errori del rivale e spesso e volentieri ha mostra il fisico e i muscoli dopo un vincente. Un modo per far sentire la presenza all’avversario.Un modo di fare molto, tipico del tennista degli States, ricordando la famosa mimica della telefonata agli US Open del 2023, quando però Novak Djokovic in semifinale lo ripagò con la stessa moneta, dopo averlo battuto davanti al pubblico di casa.