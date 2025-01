Forlitoday.it - Sfilata dei carri e stand gastronomici: torna il carnevale dell'Aeroporto

Leggi su Forlitoday.it

Domenica 9 febbraio, dalle 15,il, giunto alla sua 56esima edizione. Organizzato dalla parrocchia di Santa Rita in Ronco, situata in via Seganti 54 (punto di ritrovo), questo evento annuale promette di regalare un pomeriggio all'insegnaa spensieratezza, con un.