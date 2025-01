Quotidiano.net - Settore Ict pilastro dell'economia italiana: rapporto Anitec-Assinform 2022

"Anche nelilIct si confermavitale per la competitività, conquistando il primo posto per volume di investimenti nella ricerca e sviluppo intra-muros e proiettando il paese ai livelli di pre-pandemia". Emerge dalla seconda edizione del"Ricerca e Innovazione Ict in Italia" realizzato da, l'associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende'Ict, in collaborazione con Apre, l'Agenzia per la Promozionea Ricerca Europea e presentato oggi a Roma. La spesa per R&S intra-muros nelIct ha raggiunto nelquota 2,5 miliardi di euro, con una crescita'1,5% rispetto al 2021. Quasi la metà si è concentrata neldel software e dei servizi It, mentre le aziende di produzione di hardware hanno registrato un aumento del 7,1%.