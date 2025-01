Quotidiano.net - Sette italiani su dieci trovano attrattiva la carriera nella Pa, secondo Barometro Pa

PersulaPa è '' per sé o un proprio familiare. È quanto emerge daPa, l'indagine realizzata da Fpa, società di Digital360, su un campione di 500 cittadini rappresentativo della popolazione italiana, per misurare l'opinione sui processi di innovazione all'interno della Pa. Una ricerca diffusa in occasione dell'evento di presentazione del decimo Annual Report di Fpa, che racconta i principali fenomeni 2024 e le prospettive 2025 nel settore pubblico. Nel 28% dei casi il lavoro pubblico attrae perché ritenuto un'esperienza professionale importante (per la fascia 35-54 anni la percentuale sale a 32%). Ancora il 44% lo preferisce perché garantisce un impiego stabile.poco meno di un terzo degli intervistati (31%), la Pa oggi è "molto più digitale e innovativa" rispetto a un anno fa, mentre solo il 12% la vede ancora un passo indietro.