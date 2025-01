Lecceprima.it - Serie D, Ugento-Costa d'Amalfi: ecco l'orario della partita

Leggi su Lecceprima.it

Reso noto l'trad', in programma domenica 22 gennaio allo stadio comunale die valevole per la ventunesima giornata del campionato diD, girone H.Il calcio d'inizio del matchd'è stato fissato alle ore 14:30.