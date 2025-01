Cms.ilmanifesto.it - Senza referendum, ma con la battaglia tutta ancora da fare

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Incredulità e delusione imperversano in queste ore in alcune componenti del comitato referendario sull’autonomia differenziata. Soprattutto tra coloro che non hanno mai dubitato dell’ammissibilità referendaria e della travolgente vittoria nelle ., ma con ladail manifesto.