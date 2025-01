Reggiotoday.it - Scuole senza climatizzazione, la dirigente Labate chiede incontro urgente con sindaco e assessori

Continuano in queste giornate invernali i disagi per allievi e docenti di alcuni plessi dell'istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua-Alvaro-Giudice Scopelliti, nei quali non sono presenti impianti di riscaldamento. Il caso era scoppiato la scorsa settimana dopo la denuncia di alcuni.