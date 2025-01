Baritoday.it - Scoperta evasione fiscale nel Barese: sequestrati beni per 350mila euro

Leggi su Baritoday.it

per- tra cui saldi attivi di conti correnti, quote societarie, autovetture e immobili - sono stati sottoposti a sequestro preventivo dai finanzieri del Comando provinciale di Bari, in esecuzione di un provvedimento del gip del Tribunale del capoluogo, nei confronti di una.