Parmatoday.it - Scontro tra due auto a Fontanellato: tre feriti

Leggi su Parmatoday.it

Poco prima delle ore 8 di mercoledì 22 gennaio si è verificato un incidente stradale nei pressi di. Per cause in corso di accertamento duesi sono scontrate. Tre persone, che si trovavano all'interno dei veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato.