Sciopero metalmeccanici: Fim, Fiom e Uilm annunciano 8 ore di sciopero a febbraio

"In assenza della convocazione per la ripresa del confronto entro la fine di gennaio", da parte di Federmeccanica e Assistal, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei, a partire dal primoFim,proclameranno "ulteriori 8 ore dida effettuarsi entro la fine del medesimo mese". Ad annunciarlo, in una nota, sono i segretari generali dei tre sindacati di categoria, Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. Le iniziative saranno decise e articolate a livello territoriale e aziendale. Continua ad essere confermato il blocco di ogni forma di flessibilità e straordinari.