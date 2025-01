Quifinanza.it - Sciopero del 22 gennaio, autobus fermi in due regioni: gli orari dello stop

Leggi su Quifinanza.it

in due città italiane oggi 222025: si fermano due aziende del settore del trasporto pubblico locale.I lavoratori di Autoguidovie a Pavia e il personale de La Panoramica di Chieti aderenti ai sindacati in agitazione incrociano le braccia per rivendicare un miglior trattamento contrattuale.Quella di mercoledì 222025 è tutto sommato una giornata relativamente poco problematica sul fronte delle agitazioni lavorative, considerando un calendario degli scioperi dipiuttosto pieno. Si pensi che per il giorno precedente erano stati indetti otto scioperi, mentre per il successivo ne sono stati indetti tre.a PaviaA Pavia la società Autoguidovie è interessata dallodi 24 ore del trasporto pubblico locale. I sindacati interessati sono le segreterie territoriali di Fit Cisl e Ugl Fna.