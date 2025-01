Agi.it - Scialbo pareggio col Bruges (0-0) ma la Juventus passa ai playoff

Leggi su Agi.it

AGI -e nessuna rete per ladi Thiago Motta, che esce con un punto dalla trasferta die non muove più di tanto la sua classifica, anche se le garantisce l'accesso aritmetico ai playoff ad una sola partita dal termine della prima fase della Champions League. Sfida equilibrata quella tra i bianconeri e la squadra di Hayen, con nessuna occasione nella prima frazione, mentre qualcosa in più si è visto nella ripresa. Prima fase di gara con diverse iniziative da parte dele unache difende sempre con tanti uomini, faticando a costruire chance pericolose dalle parti di Mignolet. Anche la compagine belga non appare però particolarmente efficace in zona offensiva, con una manovra avvolgente che risulta priva di sviluppi decisivi per coinvolgere i propri attaccanti.