Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per Garmisch: Goggia e Brignone a caccia di riscatto dopo Kronplatz

Leggi su Oasport.it

St. Anton e Cortina d’Ampezzo, sarà-Partenkirchen ad ospitare il terzo weekend consecutivo dedicato alla velocità in occasione della tredicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci. Nei prossimi giorni sono previste due prove cronometrate (giovedì 23 e venerdì 24 gennaio) in vista della discesa libera di sabato 25 e del supergigante di domenica 26 gennaio.Sulla Kandahar andranno in scena le ultime gare di velocità prima dei Campionati Mondiali di Saalbach (4-16 febbraio), che verranno preceduti dallo slalom speciale di Courchevel del 30 gennaio. L’Italia si presenta acon l’ambizioso obiettivo di replicare gli strepitosi risultati ottenuti nello scorso fine settimana sull’Olympia delle Tofane.Sono undici le atlete azzurreper la trasferta tedesca, in attesa di capire le scelte definitive dello staff tecnico per le singole competizioni: Federica, Marta Bassino, Sofia, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nicol Delago, Nadia Delago, Asja Zenere, Sara Thaler e Vicky Bernardi.