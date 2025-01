Forlitoday.it - Schianto tra due veicoli su via Para: strada chiusa per i soccorsi

Incidente tra due autovetture sullaprovinciale 37, tra Meldola a Forlimpopoli. E' avvenuto intorno alle 17.15 di mercoledì pomeriggio, in prossimità della rotonda di Case Cicognani. Due persone sono rimaste coinvolte nello scontro, non in gravi condizioni. Sul posto i soccorritori del 118.