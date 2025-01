Ilrestodelcarlino.it - Schianto contro il guardrail, grave un 21enne

È stato trasportato con elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna l’automobilista di 21 anni residente nell’argentano che ieri pomeriggio intorno alle 15, mentre al volante di una Toyota Yaris stava percorrendo via Gardizza con direzione di marcia Conselice-Giovecca, giunto a pochi metri dall’intersezione con via Predola (incrocio che negli anni è stato teatro di numerosi incidenti), per cause in corso di accertamento da parte del nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha improvvisamente perso illlo della vettura. Dopo aver deviato la sua corsa paurosamente sulla destra, ha inforcato un primo, che è letteralmente entrato ‘di taglio’ dal parabrezza della Yaris uscendo dal lunotto posteriore. Una sorta di miracolo, visto che per una manciata di centimetri il dispositivo di sicurezza non ha centrato il giovane automobilista.