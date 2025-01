Padovaoggi.it - Scatta l'allarme e la banda del "buco" fugge a mani vuote

Leggi su Padovaoggi.it

del "" in azione nella notte tra il 21 e il 22 gennaio ad Albignasego in galleria Roma. L'obiettivo era la gioielleria Tentazioni d'Oro. Per assaltare il negozio i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso di un negozio a fianco. A questo punto hanno cominciato a picconare il muro.