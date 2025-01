Avellinotoday.it - Scandone Avellino, ufficiale l’ingaggio di Francesco Stentardo

L’ASD Feliceannuncia di aver chiuso l’accordo per assicurarsi le prestazioni dell’atleta, ala classe 2003 di 2 metri, proveniente dalla PSA Sant’Antimo.Cresciuto nella Napoli Basket Academy, con cui ha disputato i campionati di C Silver, Under 18.