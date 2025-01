Ildifforme.it - Santanchè: Malan nuovo ministro del Turismo?

Leggi su Ildifforme.it

Un vertice di Palazzo Chigi ha fatto sorgere i dubbi sul destino della ministra del, rinviata a giudizio per falso in bilancio in relazione al caso Visibilia. La presenza all'incontro del capogruppo di FdI, Lucio, ha fatto ipotizzare che proprio quest'ultimo possa essere il successore diL'articolodel? proviene da Il Difforme.