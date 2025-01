Santa Marinella pubblicato il bando per contributi ai canoni di locazione  

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 gennaio 2025 – Torna una delle più attese misure di sostegno alla fasce sociali economicamente più deboli della città. E’ statoinfatti il nuovoper accedere a un contributo straordinario per far fronte al pagamento deid’affitto.“La nostra amministrazione comunale è stata tra le prime, non appena è stata messa nelle condizioni di ottenere i fondi regionali , ad avviare questa iniziativa che è anche di contrasto alla povertà e che si affianca a tutte quelle già messe in campo nell’ ambito a della lotta alla disoccupazione di avviamento o reinserimento nel mondo del lavoro”.Ha affermato il sindaco Tidei. “Finalmente – ha assicurato anche l’assessore delegato alle politiche sociali Pierluigi D’Emilio, -dopo un lungo lavoro si riesce a varare questa misura che non solo aiuterà le fasce meno abbienti a corrispondere idi locazione, ma permetterà di prevenire azioni di sfratto per morosità che sfociano, troppo spesso in situazioni di grave difficoltà se non drammatiche per molte famiglie” .