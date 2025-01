Sbircialanotizia.it - Sanremo, Giorgia: “Condurre il Festival? Se non mi fanno invecchiare troppo”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Quest'anno è in gara all'Ariston on 'La cura per me'torna acon una canzone che l'ha emozionata e che spera possa diventare "un brano che non posso lasciar fuori dalla scaletta dei miei concerti". Lo racconta in conferenza stampa a Milano dove chiarisce che il suo obiettivo non è vincere il.L'articolo: “il? Se non mi” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.