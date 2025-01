Sanremo 2025 Giorgia | Festival fuori programma la mia vittoria è cantare bene

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –non era previsto nei piani dima quando si è presentata l’occasione di partecipare in gara con il brano ‘La cura per me’, la regina indiscussa della musica italiana non ci ha pensato due volte. “È iniziato tutto dadi un anno fa, quando Amadeus mi ha dato l’occasione di essere co-conduttrice”, ha rivelaincontrando la stampa a Milano. “Questo – spiega la cantante – mi ha avviato verso una strada diversa che ho preso gusto a cavalcare. E poi l’esperienza ricca e intensa di ‘X Factor’ mi ha permesso di imparare cose nuove”. Da allora percorso musicale non si è fermato e con il team di Slait (il direttore musicale, pseudonimo di Ignazio Pisano, che lavora già con Lazza e Salmo, ndr) ha iniziato a provare canzoni e a parlare di musica e visione, “con input continuamente nuovi”.