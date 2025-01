Genovatoday.it - Sanità, in media 48 ore in barella prima di trovare posto in reparto

Leggi su Genovatoday.it

Una cinquantina di posti nelle rsa per migliorare la situazione del 'boarding' nei pronto soccorso, ossia l'attesa incausata dalla carenza di posti letto ospedalieri. La giunta regionale, in accordo con i direttori degli ospedali genovesi, sta lavorando in tal senso, come annunciato.