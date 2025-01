Laverita.info - «Saluto romano», Saviano sbrocca su Musk

Leggi su Laverita.info

Il gesto ai fan col braccio teso diventa un caso solo in Italia, con lo scrittore idolo dei progressisti che gli augura «una fine violenta». Carlo Fidanza (Fdi): «È la solita tattica della sinistra per screditare il nemico». A Milano compare il fantoccio di Elon a testa in giù.