Salerno, al centro storico i residenti denunciano sosta selvaggia e auto fuorilegge

La situazione neldista diventando sempre più insostenibile per i, che si sentono sotto assedio. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino” e danotizie.it, la convivenza con lae gli accessi irregolari in una zona teoricamente a traffico limitato è ormai critica.A destare maggiore preoccupazione è il transito quotidiano di“abusive” lungo via Romualdo Guarna II e Largo Abate Conforti, dove si assiste a una vera e propria corsa incontrollata di veicoli.Per affrontare il problema, i cittadini hanno avviato una raccolta firme, chiedendo all’amministrazione comunale interventi immediati per ridurre l’alta velocità e aumentare la sicurezza dei pedoni, soprattutto in via Romualdo Guarna II.Segui ZON.IT su Google News.