Road To Summer, successo per la terza edizione. Oltre 80 operatori turistici a Camerota

Grande, in termini di partecipazione, ieri 21 gennaio 2025, per ladi “To”, una giornata formativa gratuita dedicata aglidel territorio presso la Casa della Cultura e delle Arti di. L’evento, organizzato da Titanka! Spa in collaborazione con il Consorzio Cilento di Qualità e Fenailp Turismo, ha visto la partecipazione di60 professionisti del settore hospitality, desiderosi di ottimizzare le proprie strategie in vista della stagione estiva.La sessione è stata inaugurata con i saluti istituzionali di Pier Luigi Troccoli, Presidente del Consorzio Cilento di Qualità, seguito dagli interventi del Sindaco di, Mario Salvatore Scarpitta, di Don Gianni Citro, presidente della Fondazione Meeting del Mare Crea, e di Marco Sansiviero, presidente di Fenailp Turismo e Dmo Cilento Autentico.