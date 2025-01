.com - Riscoprire il benessere a due ore d’aereo con i Resort The Residence Tunis e Douz

Laia, Oasi di Thalassoterapia: un soggiorno di Relax e Bellezza per RinascereLe festività sono ormai alle spalle, e con esse anche i pranzi, le cene e qualche piccolo eccesso alimentare. Ora è il momento di concentrarsi sule sulla remise en forme. Un’opportunità ideale per rinnovarsi arriva dalla vicina e affascinanteia, a sole due ore di volo dalle principali città italiane. Un rifugio incantato dove poter trascorrere anche solo un weekend lontano dal freddo polare che attraversa il nostro paese in questo periodo. Il tutto, in strutture da sogno come The, che offre un’esperienza diunica e rigenerante.TheIspirato all’affascinante mondo delle terme romane, dove corpo e mente venivano rigenerati grazie agli elementi naturali, Theha creato la sua Spa & Thalasso per offrire trattamenti esclusivi e rilassanti.