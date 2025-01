Palermotoday.it - Rinnovato l'ufficio postale di Marineo: "Ora i cittadini potranno usufruire dei servizi della pubblica amministrazione"

Leggi su Palermotoday.it

Taglio del nastro per l’di, in via Sainte Sigolene,nell’ambito di Polis: il progetto che coinvolge 7 mila sedi di Poste italiane nei Comuni italiani con meno 15 mila abitanti e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i