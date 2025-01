Ilgiorno.it - Rifiuti nella cava del paese: "Serve equilibrio ambientale"

Preoccupa Pd, M5s e gli altri gruppi di opposizione, oltre alle associazioni ambientaliste, l’emendamento inserito all’ultimo istante nel nuovo piano cave della provincia di Como dalla Lega per consentirepresente inanche attività di lavorazione dianziché il recupero a destinazione agricola che era stato auspicato in commissione. "Quello del consigliere Riccardo Pase, che non è nemmeno residente in provincia di Como, è stato un vero e proprio blitz ed è irrispettoso di tutto il lavoro svolto dalla commissione - denuncia il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo - Gli stessi uffici, durante l’istruttoria amministrativa regionale, avevano già dato in precedenza parere negativo su questa possibilità, perché il territorio ha necessità di ritrovare un proprio, evidenziando che un’eventuale attività di riciclaggio diinerti in quell’area, oltretutto collocata all’interno del Parco del Lura, andrebbe a generare una serie importante di criticità sul territorio, in termini di viabilità, rumore e polveri, che non sono state valutate".