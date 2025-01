Repubblica.it - Report abusi, Cei: “Bene l’iniziativa di Bolzano, vogliamo far emergere il sommerso”

Il segretario generale Baturi commenta il rinvio a giudizio del vescovo di Piazza Armerina: “Pensiamo alle vittime”. Quanto ai cattolici in politica: “Ben vengano iniziative come Orvieto e Milano, dialogo tra cattolici dei diversi schieramenti ma non abbiamo un progetto.