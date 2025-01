Pronosticipremium.com - Rensch atterrato a Roma, VIDEO. L’indizio social di Gollini

Sta per sbloccarsi ufficialmente il mercato in entrata della, che fino a questo momento era riuscita a piazzare solamente colpi in uscita, con le cessioni di Le Fee al Sunderland e quella a titolo definitivo di Ryan al Lens. Per Ghisolfi è però arrivato il momento di cominciare a regalare rinforzi a Claudio Ranieri, piazzando alcuni acquisti necessari per proseguire nel migliore dei modi la stagione. Una delle richieste del tecnico era quella di trovare un laterale destro, con la scelta che è ricaduta su Devyne. Dopo una trattativa non semplice con l’Ajax, che ha provato a mettere i bastoni tra le ruote alla società giallorossa, l’operazione si è conclusa grazie ad un intesa per un acquisto vicino ai 5 milioni di euro, mentre il classe 2003 firmerà un contratto che lo legherà allafino al 2029 a circa 1,2 milioni a stagione.