Lapresse.it - Regno Unito: accordo tra Harry e tabloid Murdoch, evitato processo

Leggi su Lapresse.it

Londra (), 22 gen. (LaPresse/AP) – Il principeha patteggiato la sua causa per violazione della privacy contro ibritannici di Rupert. Lo ha annunciato oggi il suo avvocato. L’significa che ilnon andrà avanti enon potrà chiedere una sentenza del tribunale che convalidi le sue accuse secondo cui i giornalisti di News Group Newspapers si sarebbero spinti a livelli illegali per spiare nella sua vita e in quella della sua famiglia e che i dirigenti dell’azienda di media avrebbero contribuito a coprire queste pratiche illegali., 40 anni, figlio minore di re Carlo III, e Tom Watson, ex vice leader del Partito Laburista, erano gli unici due ricorrenti rimasti tra gli oltre 1.300 che hanno patteggiato negli scorsi anni contro News Group Newspapers per le accuse di violazione dei loro telefoni e di intrusione illegale degli investigatori nelle loro vite.