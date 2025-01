Repubblica.it - Regeni, lo strazio di mamma Paola: “Sul corpo vidi la brutalità delle torture”

Al processo per la morte di Giulio la donna rievoca il giorno in cui fu chiamata in obitorio a riconoscere la salma del figlio. “Era coperto da un telo e chiesi di poter vedere almeno i piedi. Ma una suora mi disse: è un martire, lo ricordi com’era”