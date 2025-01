Cesenatoday.it - Rapinati due passanti, poi l'assalto al bar coi coltelli: "Ho paura di riaprire". Uno dei giovani sarebbe già stato fermato

Leggi su Cesenatoday.it

E' iniziato tutto alle cinque di mattina, un risveglio traumatico per la frazione di Borello, finita sotto i riflettori per un grave fatto di cronaca. Alle 5,15 di mercoledì l'da parte di duedi colore al Bar Gallo, la testimonianza è di chi ha vissuto in prima persona la rapina.