Veneziatoday.it - Raggiunto l'accordo per il patteggiamento di Boraso, si attende l'approvazione del gip

I difensori di Renato, ex assessore del Comune di Venezia arrestato per corruzione, hannocon i pm unper ildell'indagato: pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione e confisca di 400mila euro. L'ora è al vaglio del giudice per le indagini preliminari.