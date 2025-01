Ragazzi ma lo avete visto? Grande Fratello Zeudi e Javier avvisano gli altri e si scopre la verità sul ripescaggio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nuovo caos al, questa volta alimentato da una decisione controversa degli autori. Nell’ultima puntata, infatti, è arrivato un colpo di scena inaspettato: alcuni dei concorrenti eliminati o che si erano ritirati sono stati riammessi nel gioco, entrando nuovamente. Questa novità, che segna un precedente nella storia del reality, ha creatofermento e giovedì sarà il televoto a decidere quali di questi ex concorrenti potranno tornare ufficialmente in Casa, con ben quattro di loro destinati a entrare.Una situazione inedita che non è stata accolta positivamente da molti dei concorrenti, che hannoil ritorno di alcuni volti noti come una vera e propria “minaccia”. Tra le reazioni più forti c’è quella di Giglio, che non ha esitato a manifestare il suo disappunto per la scelta, tanto che la regia ha preferito “censurare” il suo sfogo.