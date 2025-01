Fanpage.it - Radja Nainggolan spunta a sorpresa all’allenamento del Lokeren – Temse: è la sua nuova squadra

Dopo mesi di inattività,ha sorpreso di nuovo tutti, presentandosi all'allenamento della sua, il, club di seconda divisione belga con cui ha chiuso un accordo lampo fino a fine stagione. Curiosità e attesa per un ritorno tra i professionisti per il 36enne ex nazionale. Il cui debutto potrebbe avvenire già il 24 gennaio.