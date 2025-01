Cataniatoday.it - 'Queen Rhapsdody' al Teatro Metropolitan

Leggi su Cataniatoday.it

Una favola quella di Freddie e deifatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie. Uno spettacolo nello spettacolo dove VIDEO, MUSICA e FAVOLA si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi ad A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley.