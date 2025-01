Genovatoday.it - Quando torna dall'infortunio Malinovskyi?

21 settembre 2024, il Genoa sfida il Venezia in un match importante, uno scontro diretto salvezza in cui il Grifone crolla perdendo 2-0 al Penzo. Il ko non è però l'unica brutta notizia di un pomeriggio difficile, il colpo più duro è il gravissimoche colpisce Ruslan