Foggiatoday.it - Psicologa morta in un incidente a 39 anni: assolto il marito dall'accusa di omicidio stradale

Leggi su Foggiatoday.it

Come riporta il quotidiano on line 'Primopianomolise', ildi Mariangela Iorio, ladi Larino componente della commissione Pari e Opportunità della Regione Molise, originaria di Morrone del So, deceduta all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza per le gravissime ferite.