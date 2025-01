Reggiotoday.it - Piazza del Popolo, Italia Viva: "Continua la strumentalizzazione del centrodestra"

Leggi su Reggiotoday.it

"In commissione Garanzia e Controllo, presieduta dal consigliere Massimo Ripepi, è andata in scena l'ennesimadella vicenda didelndo ad esasperare gli animi per un puro tornaconto politico. Non possiamo più accettare che si alimenti un clima di odio.