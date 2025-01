Ilpescara.it - Perugia-Pescara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro

Leggi su Ilpescara.it

Il momento deltargato Silvio Baldini è duro, con una crisi di prestazioni e rendimento che ha spinto giù in graduatoria la truppa di Balfini, ma per i tifosi biancazzurri c'è una buona notizia in vista del prossimo match di campionato. Coloro che non sarannno presenti al Curi di